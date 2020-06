Commemorazione del massacro di Tiananmen a Hong Kong, la polizia interviene per disperdere la folla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ha fatto ricorso a spray urticanti per disperdere migliaia di cittadini di Hong Kong, che hanno deciso di ginorare i divieti ed hanno manifestato come ogni anni in commemorazione della repressione di piazza Tiananmen, avvenuta il 4 giugno del 1989. Gli scontri sono scoppiati nel distretto di Mong Kok quando alcune persone hanno cercato di creare blocchi stradali con barriere metalliche; le forze dell'ordine sono intervenute per disperdere i manifestanti, secondo quanto riferisce la stampa internazionale. Alcuni manifestanti sono stati arrestati. Diverse migliaia di persone si sono riunite al Victoria Park cantando slogan come "Liberate Hong Kong, rivoluzione dei nostri tempi" e "Lotta per la libertà, stai con Hong Kong". L'amministrazione di Hong Kong ha giustificato il divieto di raduni e manifestazioni citando la necessità di proseguire il distanziamento sociale contro il coronavirus, anche se il numero dei nuovi casi confermati nella ex colonia britannica è bassissimo, e la vita nella regione speciale è già tornata in larga parte alla normalità.La strage di Piazza Tienanmen segnò la fine di proteste di massa a guida studentesca che ebbero luogo a Pechino tra il 15 aprile e il 4 giugno 1989. In altre parti della città, i cittadini sono scesi in strada e ha anno acceso candele in altre manifestazioni pacifiche. Separatamente, migliaia di civili si sono radunati a Taipei per una veglia a lume di candela di fronte alla Piazza della Libertà per commemorare l'anniversario. Il libraio dissidente di Hong Kong Lam Wing Kee e il paroliere Albert Leung erano entrambi presenti alla veglia di Taipei. "Non sono necessariamente d'accordo con tutti gli slogan [...] ma almeno posso esprimere il mio disaccordo qui senza essere messo a tacere dal Partito comunista cinese", ha affermato Leung. (Res)