Cina: coronavirus, Hubei e Wuhan dimettono gli ultimi pazienti

- Gli ultimi tre pazienti Covid-19 ricoverati a Wuhan, capitale della provincia centrale cinese di Hubei e focolaio della pandemia, sono stati dimessi dall'ospedale, secondo quanto riferisce il "Quotidiano del popolo" cinese. I pazienti sono stati dimessi ieri dopo che due test sull'acido nucleico sono risultati negativi a distanza di 24 ore, le loro temperature sono scese a livelli normali e i loro sintomi sono scomparsi. Nell'Hubei, la provincia che per prima ha assistito alla diffusione del virus, tutti i pazienti sono usciti dagli ospedali nella giornata di ieri. La provincia ha raggiunto sette "zeri": zero nuovi casi confermati, zero nuovi casi sospetti, zero nuovi decessi, zero pazienti asintomatici, zero casi importati, zero casi confermati esistenti e zero casi sospetti esistenti. In totale, la provincia ha riportato 68.135 casi, con 63.623 guariti e dimessi e 4.512 morti. Tutti i distretti di Wuhan sono ora valutati a basso rischio di infezione da coronavirus. Il distretto di Dongxihu, l'ultimo a medio rischio della città, non ha riferito nuovi casi per 14 giorni consecutivi al primo giugno e il suo livello di rischio è stato ridotto al minimo il 2 giugno.(Cip)