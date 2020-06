Cina: coronavirus, città di Pechino lavora a 20 regolamenti per rafforzare il sistema sanitario pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione di Pechino prevede di formulare o rivedere 20 regolamenti per rafforzare il proprio sistema sanitario pubblico in seguito all'epidemia di Covid-19, comprese misure sulla prevenzione e il controllo delle malattie infettive e la risposta alle emergenze. Il piano è stato annunciato ieri in una riunione del Comitato permanente del Congresso popolare municipale. I regolamenti sulla gestione ospedaliera, la medicina tradizionale cinese (Mtc), la sperimentazione sugli animali, nonché la protezione della fauna selvatica sono inclusi nei regolamenti di cui si prevede l'emanazione o la revisione entro la fine del prossimo anno. "Il Congresso ha rafforzato gli sforzi per migliorare il sistema sanitario pubblico della città sin dall'emergere dell'epidemia, in particolare per quanto riguarda la risposta alle emergenze e la prevenzione e il controllo", ha dichiarato Wei Aimin, deputato dell'assemblea municipale. Wei ha osservato che sebbene il carico di lavoro sembri pesante per i legislatori della città, il compito sarà completato con un buon livello qualitativo. (segue) (Cip)