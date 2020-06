Cina: coronavirus, città di Pechino lavora a 20 regolamenti per rafforzare il sistema sanitario pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 590 casi confermati di Covid-19 sono stati segnalati a Pechino dall'inizio della pandemia, l'ultimo il 15 aprile. "È di grande importanza per la capitale della Cina prevenire e controllare le epidemie in modo scientifico e ordinato in conformità con la legge", ha affermato Wang Rongmei, direttore dell'Ufficio affari legislativi del Comitato permanente del Congresso popolare municipale di Pechino. Wei ha formulato alcune proposte sui regolamenti di risposta alle emergenze sanitarie pubbliche, come l'istituzione di un sistema multilivello di riserva di materiali per la prevenzione delle epidemie, garantendo la sufficienza delle forniture per il governo, le imprese e gli individui per rispondere all'emergenza. Ha anche raccomandato di rafforzare l'educazione alla prevenzione e alla cura delle malattie infettive per operatori sanitari e volontari poiché il controllo di un'epidemia è un compito duro e a lungo termine. (Cip)