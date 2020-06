Libia: presidente del parlamento Saleh è in Egitto per consultazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti libica (il parlamento eletto nel 2014 che si riunisce in Cirenaica), Aguila Saleh, è arrivato questa mattina nella capitale dell'Egitto, Il Cairo, per incontrare alti funzionari egiziani e consultarsi con loro sui recenti sviluppi in Libia. In una dichiarazione ripresa dall’emittente “218 tv”, un portavoce del presidente del Parlamento ha affermato che la visita di Saleh "rientra nel quadro degli sforzi egiziani per attivare la soluzione politica". È possibile che si terrà un incontro tra Saleh e il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), giunto anch'esso nelle scorse ore al Cairo. Nella sua recente "road map" in otto punti, Saleh ha proposto un’intesa con il Governo di accordo nazionale, basato a Tripoli: le tre regioni storiche della Libia, Cirenaica, Fezzan e Tripolitania, dovrebbero eleggere nuovi rappresentanti nel Consiglio di presidenza, e preparare il terreno per nuove elezioni nazionali. In quello che è sembrato un appello al governo italiano, Saleh ha affermato in un'intervista concessa in esclusiva ad "Agenzia Nova" il primo maggio che gli “amici della Libia nella comunità internazionale devono contribuire a riunire le parti in conflitto e non alimentare la divisione politica e aggravare la crisi”. (Lit)