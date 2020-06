Coronavirus: “The Lancet” ritratta studio che nega benefici dell’idrossiclorochina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo la pubblicazione del nostro articolo su ‘Lancet’, sono stati sollevati diversi dubbi in merito alla veridicità dei dati e delle analisi condotte da Surgisphere Corporation”, hanno ammesso gli autori dello studio nella loro ritrattazione, che hanno intrapreso una revisione indipendente dei dati. In una nota, Surgisphere difende la metodologia impiegata nell’ambito dello studio, ma un gran numero di esperti ha espresso scetticismo per il vasto numero di casi inclusi nello studio: ben 96mila malati di Covid-19 in 671 ospedali di sei continenti, più del numero di casi d icontagio confermati nei paesi in esame. Secondo Daniel Culver, non è nemmeno chiaro se ai presunti malati in questione sia mai stata somministrata l’idrossiclorochina: secondo l’esperto, lo studio presenta “ad un primo sguardo gravi falle riscontrabili anche da uno studente di statistica al primo anno”. (Nys)