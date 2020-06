Giappone: 300 milioni di dollari per le vaccinazioni nei paesi in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha annunciato ieri, 4 giugno, che il Giappone donerà 300 milioni di dollari alle organizzazioni globali dedite ad aumentare l’accesso alle vaccinazioni nei paesi in via di sviluppo. I fondi verranno destinati alla Gavi Alliance, un partenariato di soggetti pubblici e privati con lo scopo di migliorare l’accesso all’immunizzazione umana per i paesi più poveri. I fondi verranno stanziati per un periodo di cinque anni a partire dal 2021. Abe ha dato l’annuncio in un videomessaggio trasmesso durante un incontro della ong ospitato dal governo britannico. Il Giappone ha già stanziato 95 milioni di dollari a Gavi nel quinquennio 2016-2020. Le donazioni per i prossimi cinque anni, che includono i 100 milioni di dollari già promessi da Tokyo lo scorso aprile, costituiscono la somma più ingente mai stanziata dal Giappone a beneficio di un ente non governativo. (Git)