Sud-est asiatico: alimenti e medicine hanno sostenuto l’export durante la pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I massicci piani di stimolo varati dai principali paesi asiatici per contenere le drammatiche ricadute economiche della pandemia di coronavirus, e sostenere i consumi delle famiglie in un contesto di drastica contrazione della crescita economica e degli investimenti, rischiano di vanificare i progressi compiuti da diversi Stati verso il riequilibrio delle finanze pubbliche, già provate dai programmi di alleggerimento quantitativo seguiti alla crisi finanziaria globale del 2008. Gli economisti sono perlopiù concordi nel raccomandare agli Stati massicce iniezioni di liquidità a fondo perduto e credito; le agenzie di rating, però, guardano con attenzione il degrado delle finanze statali. I governi si trovano così a dover ottimizzare il più possibile l’impiego di risorse, concentrandole idealmente su interventi di tipo strutturale, ed evitare misure di spesa di corto respiro che rischiano di innescare declassamenti delle valutazioni creditizie, e soprattutto di intrappolare le prossime generazioni in una spirale di indebitamento perpetua. Le tre principali agenzie di rating internazionali – Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch – non hanno ancora declassato nessuna tra le principali economie asiatiche, ma hanno già peggiorato la stima tendenziale per i paesi dalle finanze pubbliche più vulnerabili: Thailandia, Indonesia, Malesia e Filippine. (segue) (Fim)