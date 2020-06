Sud-est asiatico: alimenti e medicine hanno sostenuto l’export durante la pandemia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bangkok ha anche accantonato fondi addizionali per mille miliardi di baht da distribuire sotto forma di sussidi agli agricoltori del paese, che costituiscono un importantissimo bacino elettorale. Tutte e tre le maggiori agenzie di rating internazionali hanno rivisto al ribasso il giudizio tendenziale della Thailandia, da stabile a negativo. L’economia, però, non è la sola ragione di preoccupazione: S&P, che al paese attribuisce un rating creditizio di BBB+ - appena entro la soglia d’investimento – ha espresso timori soprattutto per il quadro politico, in considerazione della recente uscita del paese da una lunga fase di sospensione della democrazia, seguita da una travagliata fase di transizione sotto la guida di un governo eletto che resta espressione della precedente giunta militare. Nel suo ultimo giudizio sulla Thailandia, S&P ha previsto un “rallentamento della transizione politica” a causa della pandemia di coronavirus. (segue) (Fim)