Usa: quasi il 60 per cento degli elettori chiede l’impiego dei militari contro le sommosse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa il 58 per cento degli elettori statunitensi consultati nell’ambito di un sondaggio di Morning Consult sostiene l’impiego dei militari per arginare le sommosse che per giorni hanno messo a ferro e fuoco le principali città degli Stati Uniti, dopo l’uccisione del cittadino afroamericano George Floyd da parte di un agente di polizia. Secondo il sondaggio, ce ha coinvolto 1.624 persone, il 33 per cento dei cittadini Usa “sostiene con forza” l’impiego dell’Esercito, come ipotizzato dal presidente Usa, Donald Trump, sulla base dell’Insurrection Act del 1807. Soltanto il 30 per cento degli intervistati, invece, è contrario a tale ipotesi. Tra i conservatori, in particolare, il sostegno alla posizione del presidente supera il 75 per cento degli intervistati. L’ipotesi di ricorrere ai militari per fermare saccheggi, roghi e aggressioni è però sostenuta anche da un gran numero di elettori che si professano sostenitori del Partito democratico, che in questi giorni ha invece sposato le proteste, e contestato duramente le prese di posizione del presidente Trump. Secondo il sondaggio, è favorevole all’impiego dell’Esercito anche il 37 per cento della comunità afroamericana, mentre oltre il 70 per cento degli elettori consultati vorrebbe che i governatori degli Stati Usa schierassero immediatamente la Guardia nazionale nelle strade. (segue) (Nys)