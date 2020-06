Usa: quasi il 60 per cento degli elettori chiede l’impiego dei militari contro le sommosse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Difesa statunitense, Mark Esper, ha dichiarato di non essere a favore dell’invio di truppe per gestire l’ordine pubblico nel paese, a fronte delle proteste di questi giorni generati dall’uccisione di George Floyd da parte della polizia. Parlando oggi in conferenza stampa, Esper ha spiegato il proprio punto di vista, distanziandosi da quanto affermato dal presidente Donald Trump, che in precedenza ha minacciato di ricorrere all’Insurrection Act in caso i governatori degli Stati non schierino le forze della Guardia nazionale per gestire i disordini. “Non sostengo il ricorso all’Insurrection Act”, ha detto Esper, spiegando che tali misure “dovrebbero essere usate solo come ultima spiaggia e soltanto nelle situazioni più urgenti e critiche”. In merito all’omicidio Floyd, il segretario alla Difesa ha parlato di un “crimine orribile”, chiedendo che i poliziotti coinvolti siano “incriminati per questo assassinio”. Si tratta, infatti, “di una tragedia che abbiamo visto ripetersi fin troppe volte”, ha aggiunto Esper. (Nys)