Indonesia: Giacarta ricorre all’Onu contro rivendicazioni territoriali di Pechino

- Le rivendicazioni accampate dalla Cina su gran parte del Mar Cinese Meridionale minano gli interessi economici dell’Indonesia. Lo ha dichiarato ieri il ministro degli Esteri indonesiano, Retno Marsudi, annunciando l’invio da parte di Giacarta di una lettera di protesta alle Nazioni Unite (Onu). “le rivendicazioni cinesi interessano potenzialmente la zona economica esclusiva indonesiana”, ha affermato il ministro nel corso di una conferenza stampa virtuale, puntando esplicitamente l’indice contro la cosiddetta “nine-dash line”, il confine unilateralmente tracciato dalla Cina per indicare le proprie rivendicazioni su gran parte del Mar Cinese Meridionale. Tale demarcazione, ha dichiarato Marsudi, citando un pronunciamento del tribunale dell’Aja del 2016, non ha alcuna base di diritto internazionale. La lettera inviata dal governo indonesiano all’Onu contesta anche le rivendicazioni accampate da Pechino su basi storiche. Contrariamente a Filippine, Vietnam e Malesia, l’Indonesia non avanza rivendicazioni territoriali in diretto contrasto con quelle della Cina; Giacarta osserva però con preoccupazione la progressiva avanzata di Pechino nel mar Cinese Meridionale, e i pescherecci cinesi si sono spinti in più occasioni entro la zona economica esclusiva indonesiana attorno all’arcipelago di Natuna. (segue) (Fim)