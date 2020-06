Indonesia: Giacarta ricorre all’Onu contro rivendicazioni territoriali di Pechino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approccio del Vietnam alle relazioni internazionali, ed alla Cina in particolare, è basato, secondo la letteratura geopolitica, su una singolare combinazione di “cooperazione e lotta”. Durante i lunghi decenni di coabitazione regionale tra la Repubblica Popolare Cinese e la Repubblica Socialista del Vietnam, segnata dalla breve guerra sino-vietnamita del 1979 – nota nel Vietnam come “Guerra contro l’espansionismo cinese” – Hanoi ha sempre tentato di mantenere interazioni cordiali e produttive con l’imponente vicino asiatico. Il Vietnam fa ufficialmente riferimento alla Cina come “partner cooperativo strategico globale”, un riconoscimento che ad oggi Hanoi ha concesso oltre alla Cina, solamente a Russia e India. I lunghi mesi di stallo navale che hanno visto protagonisti proprio Vietnam e Cina, lo scorso anno, hanno però evidenziato come sia sempre più arduo il tentativo, da parte di Hanoi, di “compartimentare” le tensioni territoriali incentrate sul Mar Cinese Meridionale rispetto alla globalità delle relazioni bilaterali tra i due paesi. (segue) (Fim)