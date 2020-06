Indonesia: Giacarta ricorre all’Onu contro rivendicazioni territoriali di Pechino (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 21 e 23 aprile scorsi, ad esempio, il Vietnam ha deciso di confermare l’annuale pattugliamento congiunto del Golfo di Tonchino con la Cina: eppure, proprio in quei giorni il governo vietnamita aveva indirizzato proteste formali all’indirizzo di Pechino, non soltanto per il già citato affondamento del peschereccio, ma anche per la decisione della Cina di istituire nuove unità amministrative presso gli atolli contesi del Mar Cinese Meridionale. L’accordo tra Vietnam e Cina per i pattugliamenti congiunti del Golfo di Tonchino risale all’anno Duemila, quando i due paesi hanno raggiunto un accordo sulla definizione dei confini locali. I pattugliamenti, però, non sono parte di alcun accordo formale vincolante, e la loro conferma per quest’anno segna dunque un estremo tentativo di Hanoi di evitare una ulteriore deriva ostile delle interazioni con Pechino. Le relazioni bilaterali, però, manifestano già segnali di crisi in altre e non meno importanti aree di cooperazione, a cominciare dall’ambizioso progetto cinese della nuova Via della seta (Belt and Road Initiative, Bri), che Hanoi guarda con sospetto, specie nelle sue declinazioni relative ai vicini paesi di Laos e Cambogia. (segue) (Fim)