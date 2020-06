Finanza: Zanichelli (M5s), su Borsa italiana monitoriamo scenario italo-francese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo a Borsa Italiana stiamo monitorando attentamente lo scenario italo-francese che si sta delineando con maggior realismo in queste ore: sappiamo che questa prospettiva dev'essere valutata attentamente, anche in un contesto che contempli aspetti più ampi, ma la preoccupazione non è trascurabile. Così in una nota Davide Zanichelli, portavoce del Movimento 5 Stelle in commissione Finanze alla Camera dei deputati. “Abbiamo fiducia nell'operato del governo ma ci tengo a rimarcare che, se la proposta a Lse dovesse essere fatta in relazione con la Francia ed Euronext, devono essere tenuti in massima considerazione l'interesse e la prospettiva del nostro paese: il ruolo di Borsa italiana è strategico, e lo sarà ancora di più nei prossimi anni, sia per il nostro tessuto imprenditoriale e in particolare le medie imprese che vi si affacciano, sia per la gestione del debito pubblico”, ha detto, sottolineando che i due aspetti “devono essere necessariamente compatibili con il nostro interesse nazionale: in caso contrario l'opzione tricolore tutta italiana dev'essere mantenuta sul tavolo". (Com)