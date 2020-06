Auto: Germania, delusione nel settore per il piano di stimolo del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tempo in notevole difficoltà e ora gravemente colpito dalla crisi del coronavirus, il settore automobilistico tedesco è deluso dal piano di stimolo da 130 miliardi di euro, annunciato dal governo federale nella serata di ieri 3 giugno. Le misure per il sostegno della domanda interna contro la crisi non prevedono, infatti, i premi all'acquisto per le auto alimentate a benzina o diesel, anche di nuova generazione, richiesti dalle aziende automobilistiche. Viene, invece, incentivato l'acquisto di autovetture elettriche e ibride plug-in. Il premio, che si applica alle auto con prezzo di listino fino a 40 mila euro, è di seimila euro, pari al doppio di quanto stabilito in precedenza. Come riferisce l'emittente televisiva “Ard”, gli incentivi dovrebbero durare fino al 2021. Al fine sostenere l'elettromobilità, il piano di stimolo del governo federale prevede 2,5 miliardi di euro per espandere lo sviluppo delle stazioni di ricarica, la produzione batterie e la ricerca. I incentivare l'acquisto delle auto contribuirà anche il taglio dell'Iva deciso dal governo federale dal 19 al 16 per cento. (Geb)