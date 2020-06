Fase 2: Mit, da domani riapertura traffico passeggeri ordinario da e per Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura del traffico passeggeri non residenti, da e per la Sardegna, avverrà a partire da domani, venerdì 5 giugno. In principio, stando a specifiche richieste giunte tramite lettera al Mit da parte della Regione Sardegna, la riapertura sarebbe avvenuta venerdì 12 giugno. La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, tuttavia, valutato il flusso di passeggeri dal giorno 3 giugno e considerata la presenza di collegamenti marittimi aggiuntivi anche su linee di traffico non soggette a onere di servizio pubblico e che operano a libera prestazione, ha ritenuto, in accordo con la Regione Sardegna, di anticipare al 5 giugno la riapertura dei collegamenti marittimi, oltre che quelli aerei, per tutti i passeggeri. (Com)