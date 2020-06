Usa: Pelosi chiede chiarimenti sul dispiegamento delle forze dell'ordine a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, oggi ha chiesto al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di fornire un elenco delle agenzie coinvolte nello schieramento delle forze dell'ordine intorno a Washington, in risposta alle folle di manifestanti che protestano contro la brutalità della polizia. Lo riporta il sito "The Hill" Negli ultimi giorni alcuni ufficiali che hanno sorvegliato le proteste in città sono stati visti senza alcuna etichetta identificativa sulle loro divise, sollevando domande su quali forze dell'ordine rappresentino. In una lettera a Trump, Pelosi ha scritto che "siamo preoccupati per l'accresciuta militarizzazione e la mancanza di chiarezza che può aumentare il caos". Aggiungendo: "Il Congresso e il popolo statunitense devono sapere chi è responsabile, qual è la catena di comando, qual è la missione e con quale autorità la Guardia Nazionale di altri Stati opera nella capitale"., ha scritto Pelosi. Le proteste sono scoppiate in tutta la nazione per la morte di George Floyd, un uomo disarmato afroamericano morto durante un arresto della polizia di Minneapolis la scorsa settimana.(Nys)