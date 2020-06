Argentina: crisi del debito, Fmi smentisce colloqui su revisione accordo di assistenza Stand By (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia argentino, Martin Guzman, aveva annunciato la settimana scorsa che nonostante l'avvicinamento registrato con un gruppo di creditori nel negoziato per la ristrutturazione del debito estero "c'è ancora un lungo cammino da percorrere". Il ministro faceva riferimento in particolare al contenuto della controfferta dal gruppo di creditori denominato "Ad Hoc", che include i fondi di investimento Monarch e Bhk Capital. Secondo quanto afferma Guzman, il gruppo Ad Hoc "si è mosso nella direzione giusta rispetto all'offerta precedente ma l'avvicinamento è insufficiente in relazione alle necessità del paese". "Ci aspettiamo di proseguire il dialogo con questo gruppo di creditori che fino ad oggi sono quelli che hanno una posizione più lontana rispetto alle restrizioni che ci condizionano", ha aggiunto il ministro, che ha precisato di poter rivelare questi dettagli in considerazione del fatto che "è scaduta la clausola di confidenzialità della proposta". (segue) (Bua)