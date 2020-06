Argentina: crisi del debito, Fmi smentisce colloqui su revisione accordo di assistenza Stand By (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con gli altri creditori abbiamo raggiunto un consenso maggiore ma è prematuro parlare dato che sono ancora vigenti le clausole di confidenzialità di queste proposte", proseguiva la nota firmata dallo stesso Guzman. Il governo argentino non nasconde in questo modo che la difficoltà principale è quella di riuscire ad uniformare le proposte dei tre principali gruppi di obbligazionisti con l'obiettivo di raggiungere il tetto minimo di adesione necessario ad avallare l'accordo sulla ristrutturazione. "Come in ogni negoziato di ristrutturazione il coordinamento tra i creditori è fondamentale", afferma Guzman. "Le posizioni dei creditori sono ancora molto diverse, dato che ognuno ha necessità e preferenze legate al tipo di titoli di cui sono in possesso", prosegue il ministro. (segue) (Bua)