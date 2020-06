Usa: Pelosi, "spaventosi" gli uomini in divisa al Lincoln Memorial

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa: proteste La speaker alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, ha detto oggi che è stato "sbalorditivo" e "spaventoso" vedere truppe in uniforme in piedi sui gradini del Lincoln Memorial a Washington. Lo riporta il sito "The Hill". "Hanno superato il limite", ha detto Pelosi in una conferenza stampa in Campidoglio. "Anche se ho un grande rispetto per gli uomini e le donne in divisa, non credo sia appropriato averli sui gradini del Lincoln Memorial", ha continuato Pelosi. Il presidente della Camera ha detto che sua figlia, la regista Alexandra Pelosi, è stata tra le centinaia di persone che sono state colpite dai gas lacrimogeni Lafayette Square, fuori dalla Casa Bianca, lunedì notte, in modo da aprire la strada a Trump e agli alti funzionari dell'amministrazione per scattare alcune foto fuori dalla chiesa episcopale di St. John. (Nys)