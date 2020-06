Usa: bacino del Permiano, il calo di produzione petrolifera ha portato a meno consumi elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recessione economica che ha colpito il bacino del Permiano, il cuore della zona petrolifera degli Stati Uniti, è stata così grande da causare un forte calo del consumo di elettricità in quella zona, secondo le analisi di un think tank energetico dell'Università di Chicago. Lo riporta il sito "Axios". L'analisi esamina i declini e le fluttuazioni giornaliere rispetto al periodo di base pre-Covid, nonché il calo medio da metà marzo, che è del 24 per cento. I siti di produzione petrolifera utilizzano spesso pompe elettriche, e la chiusura di migliaia di pozzi ha comportato un forte calo della domanda di energia. Lo studio si è chiesto se il crescente prezzo del greggio "porterà a un rapido recupero della produzione petrolifera degli Stati Uniti": "Tenete d'occhio i dati sull'utilizzo dell'elettricità, che potrebbero essere il nostro miglior indicatore del fatto che la produzione di petrolio degli Stati Uniti si riprenderà presto", afferma l'Università. (Nys)