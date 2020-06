Usa: la senatrice repubblicana Murkowski difende le critiche di Mattis a Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice statunitense Lisa Murkowski, repubblicana dell'Alaska, ha appoggiato le dure critiche alla leadership del presidente Doald Trump da parte di James Mattis, ex segretario alla Difesa. Lo riporta il "New York Times". Murkowski ha affermato che le osservazioni del generale Mattis - il quale sostiene che Trump abbia diviso la nazione tra le crescenti proteste contro il razzismo - erano "necessarie" e dovrebbero spingere gli altri repubblicani a rendere pubblici i loro dubbi sul presidente. "Sono davvero grata", ha detto Murkowski ai giornalisti. "Penso che le parole del generale Mattis siano sincere e oneste". L'ex segretario alla Difesa aveva criticato duramente il presidente Donald Trump come "il primo presidente della mia vita che non tenta di unire il popolo statunitense". Anche l'ex capo dello staff della Casa Bianca, John Kelly, ha difeso Mattis dopo che era stato attaccato dal presidente Trump come "il generale più sopravvalutato del mondo" e ha detto di averlo licenziato. “Il presidente non lo ha licenziato. Non ha chiesto le sue dimissioni”, ha dichiarato Kelly alla "Washington Post".(Nys)