Usa: Trump lascia intendere che potrebbe graziare Roger Stone

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha twittato che Roger Stone può "dormire bene la notte" in risposta a un tweet dell'attivista conservatore Charlie Kirk, che aveva chiesto la grazia per l'ex consigliere politico del presidente Usa. Lo riporta il sito "Politico". Stone è stato accusato nell'indagine nota come “Russiagate” dall'ex consigliere speciale Robert Mueller di ostacolare la giustizia e di altre malversazioni, ed è stato condannato a 40 mesi di prigione a febbraio. Secondo "Politico", il messaggio di Trump lascia intendere che il presidente potrebbe presto concedere la grazia a Stone, che è stato condannato per aver mentito al Congresso e dovrebbe entrare in prigione il 30 giugno. Kirk ha scritto che Stone è stato punito per il sostegno a Trump, e ha chiesto ai follower di ritwittare il messaggio che chiedeva un "perdono completo" per Stone. Trump lo ha fatto e ha commentato scrivendo che Stone è stato vittima di una "caccia alle streghe" e di un "crimine politico", parole che aveva già usato in passato per descrivere il “Russiagate”.(Nys)