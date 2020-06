Turismo: Di Maio, pronti a dimostrare condizioni migliori su contagi di tanti paesi Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo è pronto a dimostrare, dati alla mano, che l’Italia ha condizioni migliori in merito alla diffusione del coronavirus di tanti posti dell’Unione europea. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo questa sera al programma “Stasera Italia” in onda su “Rete4”. Di Maio ha aggiunto che l’Italia garantisce il massimo anche per quanto riguarda la sanità, con attualmente il 95 per cento dei posti letto in terapia intensiva liberi. Per quanto riguarda l’apertura delle frontiere il ministro ha sottolineato che l’apertura decisa dal governo è avvenuta per consentire agli operatori del settore di gestire e accogliere le prenotazioni. Tuttavia, per Di Maio, le regioni devono avere regole omogenee: “Se una regione chiede la patente di immunità per me è difficile dire ‘guardate abbiamo aperto’”. Secondo il ministro, non è ancora immaginabile entro il 15 giugno aprire ai paesi al di fuori dell’Ue a causa dei rischi ancora alti di contagio.(Res)