Fase 2: Di Maio, ascoltare imprese, non possiamo proporre ennesima ricetta

- In questa fase è necessario consultarsi con le imprese perché “non dobbiamo proporre l’ennesima ricetta”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo questa sera al programma “Stasera Italia” in onda su “Rete4”. “Tutti pongono il tema del carico fiscale, ma per fare questo occorre fare ordine sulle tasse imposte da comuni, regioni, comunità montane, singole agenzie. Dobbiamo riuscirci, se non riusciamo ora falliremo per sempre”, ha dichiarato il ministro, secondo cui il prossimo decreto dovrà permettere di spendere il denaro stanziato “velocemente”. “Questo virus ha messo in evidenza tutti i limiti che ci portiamo avanti da 30 anni. Non possiamo pensare che lo Stato faccia un controllo prima e dopo, facendo così ci impieghiamo mesi”, ha dichiarato Di Maio. “Se non riusciamo questa volta nel mezzo di una pandemia a riformare il fisco, e ad abbattere burocrazia a partire dal codice degli appalti, se non riusciamo adesso non riusciremo mai più”, ha aggiunto il ministro, citando come il modello sia quello utilizzato per la ricostruzione del ponte di Genova.(Res)