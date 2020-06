Germania: ordini macchinari in calo ad aprile del 31 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del coronavirus colpisce anche il settore dell'energia meccanica in Germania, tra i motori dell'economia del paese. Ad aprile, gli ordini sono diminuiti del 31 per cento su base annua, segnando la contrazione maggiore dalla crisi finanziaria del 2008-2009. È quanto reso noto dal'Associazione dell'ingegneria meccanica tedesca (Vdma). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, gli ordini interni sono scesi del 25 per cento, mentre quelli dall'esterno hanno subito una contrazione del 34 per cento. (Geb)