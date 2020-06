Ostia: Fd'I, M5s specula su sofferenza persone per pochi like, assessore Ieva si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre le spiagge libere di Roma Capitale sono ancora piene di detriti e regna una grande confusione sull'organizzazione dell'estate di Ostia l'assessore all'Ambiente del Municipio si diletta a fare fotomontaggi offensivi nei confronti dell'opposizione e soprattutto irrispettosi della sofferenza di tante persone che hanno perso i propri cari in questi mesi". Lo dichiarano in una nota congiunta il capogruppo in Assemblea capitolina Andrea De Priamo e i consiglieri del X Municipio Pietro Malara, Mariacristina Masi e Pierfrancesco Marchesi. "L'utilizzo delle terapie intensive e di immagini di malati per propaganda politica - aggiungono - è di uno squallore senza precedenti, la manifestazione del 2 giugno è stata composta e ha voluto dare voce agli italiani che in questo periodo stanno pagando i provvedimenti insufficienti disposti dalle istituzioni centrali e locali per affrontare la crisi economica. Ieva dovrebbe pensare a interventi concreti per la sua comunità invece di dedicarsi a becera propaganda politica. Dopo avere dimostrato più volte la propria inadeguatezza al ruolo e, a questo punto, anche la mancanza di rispetto politico e sensibilità istituzionale farebbe bene a dimettersi, prima di rendersi ancora più ridicolo".(Com)