Ue: Di Maio, Recovery fund è trattativa decisiva per l’Unione europea

- Il Recovery fund è la trattativa della vita dell’Unione europea. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo questa sera al programma “Stasera Italia” in onda su “Rete4”. Il ministro ha osservato che la “trattativa non è finita per fare arrivare i fondi subito dopo l’estate”, sottolineando come questa posizione sia condivisa anche dal ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian. “Alcuni paesi Ue non hanno capito che se cade l’albero cadono anche loro. L’Europa si sta facendo in questi giorni con quella trattativa. L’Italia è protagonista dell’iniziativa Recovery fund. L’unione tra Italia, Francia e Germania ha portato a questo risultato”, ha aggiunto il ministro.(Res)