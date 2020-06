Cile: Pinera annuncia rimpasto nel gabinetto, rinuncia il ministro dello Sviluppo Sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha effettuato oggi un rimpasto di governo con lo spostamento di due ministri e l'uscita definitiva dal gabinetto del titolare del portafoglio dello Sviluppo Sociale, Sebastian Sichel. Il rimpasto ha riguardato invece il portavoce della Presidenza, Felipe Ward che ha assunto oggi il comando del ministero per le Politiche abitazionali, e il titolare di questo ministero, Cristian Monckeberg, che a sua volta è stato nominato al posto di Sichel. Non è mai stato in discussione invece il posto di Jaime Manalich alla guida del ministero della Salute, questo nonostante le forti critiche di cui è stato oggetto Manalich per la gestione dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del nuovo coronavirus. Il rimpasto, segnala la stampa locale, ha avuto piuttosto come obiettivo quello di modificare gli equilibri interni alla coalizione di governo concedendo un maggior peso al partito Renovacion Nacional (Rn) a cui appartiene il neo ministro dello Sviluppo Sociale, Monckerberg. (segue) (Res)