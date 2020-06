Cile: Pinera annuncia rimpasto nel gabinetto, rinuncia il ministro dello Sviluppo Sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del presidente avviene nella settimana in cui il parlamento ha deciso di avviare un'inchiesta parlamentare che avrà come oggetto la gestione della pandemia di coronavirus da parte del governo cileno di Sebastian Pinera. E' stata costituita infatti martedì una commissione della Camera dei deputati che, secondo quanto segnala la pagina web dell'organo legislativo, nei prossimi 120 giorni dovrà "indagare sulle decisioni destinate ad evitare e contenere la propagazione della Covid-19". In particolare l'indagine si concentrerà sull'operato del ministero Manalich, già al centro di numerose critiche per la gestione della crisi sanitaria. La commissione avrà il compito di indagare inoltre sulle decisioni prese dal ministero dell'Economia per mitigare l'impatto sociale della pandemia, e sulle decisioni prese in materia di ordine pubblico dai ministeri degli Interni e della Difesa. La commissione sarà presieduta dal deputato del partito ecologista Frvs, Jaime Mulet. (Res)