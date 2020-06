Scuola: Landini (Cgil) e Sinopoli (Flc Cgil), discussione su ripartenza importante ma in ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La discussione sulla ripartenza della scuola è importante ma in grave ritardo: lo sciopero del prossimo 8 giugno ha l'obiettivo di sollecitare il governo a fare le scelte necessarie non solo per la riapertura in presenza a settembre nella massima sicurezza, ma per rimettere la scuola al centro delle priorità del paese. Così i segretari della Cgil e della Flc Cgil, rispettivamente Maurizio Landini e Francesco Sinopoli. “Servono quindi risorse immediate per assunzioni straordinarie al fine di garantire la riduzione degli alunni per classe, obiettivo che riguarda non solo il distanziamento, ma la qualità della scuola: servono insegnanti, Ata, tutte le figure necessarie”, scrivono i segretari, sottolineando le necessità di investimenti in edilizia oltre quelli già previsti. “Superare la precarietà nella scuola è allo stesso tempo obiettivo fondamentale", hanno aggiunto, chiedendo un provvedimento normativo organico sulla ripartenza della scuola e un protocollo di sicurezza. (Com)