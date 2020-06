Infrastrutture: De Lorenzis (M5s), priorità alle opere necessarie al Sud per ripartenza Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sud Italia ha un bisogno disperato di infrastrutture che vanno realizzate nel più breve tempo possibile prima di pensare ad altre opere faraoniche come il Ponte sullo Stretto. Lo afferma Diego De Lorenzis, deputato del Movimento 5 stelle e vicepresidente della commissione Trasporti e Infrastrutture della Camera. "Mi riferisco - dice De Lorenzis - per esempio alla linea adriatica tra Termoli e Lesina, dove manca ancora la progettazione esecutiva e la realizzazione del raddoppio dei binari. Bisogna completare la linea ferroviaria Napoli-Bari-Taranto-Lecce, mentre la linea ionica ferroviaria è ancora ferma a due secoli fa e quella viaria ha ancora molte criticità. La linea ferroviaria da Salerno a Reggio Calabria, non permette di raggiungere neanche i 200 km/h per brevi tratte. Senza di esse il Paese continuerà a fare fatica per ripartire. Per non parlare dell'Alta capacità-Alta velocità di rete Palermo-Messina-Catania - aggiunge De Lorenzis - che, sebbene già commissariata, è talmente indietro che probabilmente non vedrà il completamento prima di 10 anni. Queste sono solo alcune delle opere più urgenti. Tutte queste infrastrutture hanno bisogno di vedere la progettazione e la realizzazione, di essere completate e finanziate. Opere che sono necessarie e prioritarie per la ripartenza del Sud Italia e del Paese intero, infrastrutture propedeutiche ad ogni eventuale ragionamento sulla pianificazione futura dei trasporti in Italia. Per questo discutere del Ponte sullo stretto di Messina è prematuro e pretestuoso", conclude De Lorenzis.(Com)