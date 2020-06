Usa: l'ex capo dello staff della Casa Bianca difende James Mattis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex capo dello staff della Casa Bianca, John Kelly, ha difeso l'ex segretario alla Difesa James Mattis dopo che era stato attaccato dal presidente Donald Trump come "il generale più sopravvalutato del mondo" e ha detto di averlo licenziato. “Il presidente non lo ha licenziato. Non ha chiesto le sue dimissioni”, ha dichiarato Kelly alla "Washington Post", in un'intervista. "Il presidente ha chiaramente dimenticato come siano realmente andate le cose, o è confuso", ha spiegato Kelly, aggiungendo che Mattis "è un uomo d'onore". L'ex segretario alla Difesa aveva criticato duramente il presidente Donald Trump come "il primo presidente della mia vita che non tenta di unire il popolo statunitense". L'ex capo del Pentagono, che era stato nominato da Trump ed è il predecessore dell'attuale segretario alla difesa, Mark Esper, aveva spiegato che Trump "tenta di dividerci". Anche Esper si era detto contrario ad invocare l'Insurrection Act del 1807, la legge che consente di impiegare le truppe contro disordini e insurrezioni e che fu usata l'ultima volta nel 1992 contro le sommosse a sfondo razziale scoppiate nella città di Los Angeles. "L'opzione di usare l'esercito nel ruolo di polizia dovrebbe essere l'ultima spiaggia e solo nelle situazioni più urgenti e gravi ma ora non siamo in uno di questi momenti", aveva spiegato Mark Esper, sconfessando così il presidente. (Nys)