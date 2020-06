Argentina: crisi del debito, Fmi smentisce colloqui su revisione accordo di assistenza Stand By (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scadenza del negoziato è stata fissata attualmente dal governo argentino al 2 giugno, ma alla luce dello status dei colloqui è probabile che venga prorogata ulteriormente. Lo scorso 22 maggio il ministro Guzman aveva giustificato la prima proroga con la necessità di "proseguire i colloqui" e "massimizzare l'accordo con i creditori preservando allo stesso tempo il principio della sostenibilità del debito". L'offerta argentina prevede una moratoria di tre anni e una riduzione del 62 per cento degli interessi (pari a 37 miliardi di dollari) e del 5,4 per cento del capitale (3,6 miliardi) su un totale di 66,2 miliardi di dollari di debito e deve ottenere come minimo l'accettazione dell'85 per cento dei possessori di titoli emessi prima del 2016 e del 66,6 per cento dei possessori di titoli emessi dopo il 2016. (Bua)