Usa: il deputato Eliot Engel rifiuta l'appoggio del "Nyt" a causa di editoriale controverso

- Il deputato statunitense Eliot Engel, del Partito democratico, impegnato nelle elezioni primarie del suo partito nel seggio del Bronx, ha annunciato di non volere il sostegno del "New York Times". Secondo Engel, il quotidiano non doveva pubblicare un editoriale del senatore Tom Cotton che chiedeva l'uso dell'esercito contro le proteste. Lo riporta il sito "The Hill". L’opinione, molto contestata dai dipendenti del "Nyt", è stata pubblicata nella sezione "opinioni". Una sfilata di giornalisti del "Nyt" ha twittato uno screenshot che mostra il titolo dell’articolo di Cotton, “Invia le truppe”, con le parole di accompagnamento: “L’esecuzione di questo pericolo mette in pericolo lo staff afroamericano del @NYTimes”. Engel ha invitato i suoi avversari nella corsa delle primarie a fare lo stesso. L'editoriale di Cotton invitava il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a inviare l'esercito per sedare le proteste per la morte dell'afroamericano George Floyd, avvenuta per opera di quattro agenti di polizia la settimana scorsa a Minneapolis. Engel ha anche annunciato di aver disdetto un'intervista col "Nyt". (Nys)