Usa: cali record ad aprile per import ed export, -13,7 per cento e -20,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni e le importazioni degli Stati Uniti hanno entrambe registrato cali record, in seguito alla crisi economica e alle limitazioni ai trasporti imposte dal coronavirus. Secondo quando scrive il "Wall Street Journal", l'importa Usa è calato del 13,7 per cento ad aprile rispetto a marzo e l'export Usa è diminuito del 20,5 per cento: un record a partire dal 1992, secondo i dati forniti dal dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Il deficit commerciale è cresciuto del 16,7 per cento a 49,41 miliardi di dollari destagionalizzati. (Nys)