Coronavirus: Usa, il Cdc si scusa per non aver fornito rapporti più dettagliati sulle disparità razziali

- Il direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc), Robert Redfield, oggi si è scusato per le informazioni "inadeguate" della sua agenzia sulle disparità razziali nei pazienti affetti da coronavirus, affrontando le critiche secondo cui la mancanza di dati ha ostacolato la risposta sanitaria nelle comunità di colore colpite in modo sproporzionato dal virus. Lo riporta il sito "Politico". "Voglio scusarmi per l'inadeguatezza della nostra risposta", ha detto Redfield durante un'audizione alla camera dei Rappresentanti Usa, tenutasi durante le proteste a livello nazionale in seguito della morte di George Floyd per mano della polizia di Minneapolis la scorsa settimana. (Nys)