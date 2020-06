Germania: minacce dell'estrema destra ai politici della Bassa Sassonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'estrema destra torna a minacciare i politici in Germania. In Bassa Sassonia, diversi esponenti di Unione cristiano-democratica (Cdu), Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi, Partito liberaldemocratico (Fdp) e La Sinistra hanno ricevuto lettere minatorie, su cui erano disegnate delle svastiche, contenenti una polvere rossa non meglio identificata. È quanto riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo il ministero dell'Interno della Bassa Sassonia, le minacce sono riconducibili agli ambienti dell'estremismo di destra. Inoltre, per il dicastero, non è possibile escludere che in futuro vengano spedite altre lettere minatorie dirette ai politici del Land. Il ministro dell'Interno della Bassa Sassonia, Boris Pistorius, ha assicurato che le autorità stanno facendo tutto il possibile per proteggere i politici dagli attacchi della destra radicale. “Estremisti e nemici della democrazia di ogni genere non hanno posto in Bassa Sassonia", ha dichiarato Pistorius, esponente della SpD. (Geb)