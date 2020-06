Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti oggi a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- Il sindaco di Roma Virginia Raggi presenta il nuovo servizio di sharing Dott per la città di Roma.Piazza di Spagna (ore 11)REGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, illustra i contenuti del piano sugli investimenti, il lavoro e l’avvio di cantieri in tutto il territorio regionale.Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212 (ore 12,30) (Rer)