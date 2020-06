Usa: Cuomo, se siete andati a manifestare avete il "dovere civile" di fare il test per il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le migliaia di persone che protestano per la morte di George Floyd hanno un "dovere civile" da sottoporsi al test per il coronavirus, e aiutare New York a evitare un nuovo picco di contagi mentre riavvia lentamente la sua economia, ha detto oggi il Governatore dello Stato, Andrew Cuomo. Lo riporta l'emittente "Abc". Cuomo ha voluto esprimere così la preoccupazione per le persone che si preparano a manifestare contro il razzismo della polizia e la morte di George Floyd, spesso a volto scoperto. Nello Stato di New York si contano oltre 30 mila morti e oltre 66 mila ricoverati per Covid-19, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Lo Stato è di gran lunga il più colpito del Paese. "Se siete andati a protestare, andate a fare un test, per favore", ha detto Cuomo durante il suo briefing quotidiano. “I manifestanti hanno un dovere civile. Siate responsabili". (Nys)