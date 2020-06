Brasile: Confindustria identifica la creazione di 17 barriere all'export tra marzo e maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ricerca della Confederazione nazionale dell'industria (Cni) del Brasile, ha identificato 17 nuovi ostacoli commerciali imposti a prodotti dell'export brasiliano tra marzo e maggio di quest'anno. Delle 17 barriere alle esportazioni, che consistono nell'imposizione di tariffe su prodotti specifiche tanto alte da rendere i prodotti cari sul mercato, dieci sono state imposte dalla Cina, due dall'Argentina, due dall'India e una a testa da Messico, Arabia Saudita e Unione Europea. Le informazioni raccolte dalla Confindustria sono provengono dal sistema di monitoraggio elettronico per le barriere all'esportazione del governo (Sem Barreiras). Il sistema aggiorna periodicamente questi i dati grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria. Dalla sua creazione, nel maggio del 2018, sono stati identificati 70 ostacoli, creati per impedire l'export di prodotti made in Brasile. (segue) (Brp)