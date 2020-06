Brasile: Confindustria identifica la creazione di 17 barriere all'export tra marzo e maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso della Cina, le barriere all'import sono associate a sussidi concessi dal governo ai produttori, in modo da far circolare sul mercato interno prodotti a un prezzo inferiore di quello di mercato, alimentando, secondo la Cni, una concorrenza sleale. Nel caso della Cina si tratta principalmente di gomma, materiali elettrici e prodotti metallurgici. Nel caso dell'Argentina, le barriere sono state imposte su automobili e plastica. Il Messico e l'India, a loro volta, applicano tasse di importazione particolarmente alte sulla carne di pollo dal Brasile. L'India ha inoltre reso più stringenti le misure sanitarie e fitosanitarie sul cuoio brasiliano. L'Arabia Saudita richiede una licenza per importazione di carne di pollo, mentre l'Unione europea ha sollevato ostacoli rispetto ai servizi brasiliani nel settore dell'informatica. (Brp)