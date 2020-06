Argentina: crisi del debito, Fmi smentisce colloqui su revisione accordo di assistenza Stand By

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buenos Aires, 4 giu - Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha ribadito oggi che non è stato avviato ancora nessun negoziato ufficiale con il governo dell'Argentina per la revisione dell'accordo Stand By da 57 miliardi di dollari siglato nel 2018. Lo ha affermato oggi il portavoce dell'Istituto di credito multilaterale, Gerry Rice, nel corso della tradizionale conferenza stampa del giovedì, dove pure ha ribadito l'appoggio all'offerta di ristrutturazione del debito estero presentata da Buenos Aires nell'ambito del negoziato in corso con i creditori privati internazionali. "Non ho novità riguardo l'avvio di colloqui su un nuovo programma di assistenza tra l'Argentina e l'Fmi", ha affermato Rice. Riguardo al negoziato sulla ristrutturazione del debito estero, il portavoce del Fondo monetario si è augurato che venga raggiunto "un accordo che permetta ripristinare la sostenibilità del debito" in linea con quanto espresso dal documento elaborato dallo staff tecnico. (segue) (Bua)