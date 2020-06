Usa: protesta contro il razzismo, leader diritti civili annunciano marcia su Washington ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reverendo Al Sharpton, celebre leader dei diritti civili afroamericano, durante la sua elegia per George Floyd oggi pomeriggio ha indetto una grande marcia su Washington il 28 agosto, nel 57esimo anniversario della marcia di Martin Luther King. Floyd è stato ucciso la settimana scorsa da un poliziotto di Minneapolis durante un arresto. L'agente che gli ha premuto un ginocchio sul collo e i tre colleghi presenti all'arresto sono stati a loro volta arrestati con l'accusa di omicidio e partecipazione all'omicidio. Lo riporta il sito "The Hill". "Torneremo a Washington", ha detto Sharpton a coloro che si erano radunati per il servizio commemorativo di Floyd alla North Central University di Minneapolis. Sharpton ha detto che la comunità afroamericana ripartirà dal sogno di Martin Luther King, per chiedere giustizia.(Nys)