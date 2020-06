Brasile: compagnia cinese Tlc assume controllo joint venture con la brasiliana Semp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo deve essere approvato dal Consiglio amministrativo per la difesa economica (Cade), antitrust brasiliano. I negoziati per l'acquisto delle quote di Semp Amazonas sono iniziati a luglio dell'anno scorso. A dicembre è stato firmato un protocollo d'intesa che definiva i termini principali della transazione. La Tcl e la Semp Amazonas avevano avviato la joint venture nel 2016, dopo che Semp aveva concluso la sua storica partnership con la giapponese Toshiba. Con la joint venture, il marchio cinese aveva acquisito un partner in Brasile e una fabbrica a Manaus. Dopo Stati Uniti e Cina, il Brasile è già il più grande mercato al mondo per Tcl. L'anno scorso, Semp Tcl ha fatturato 2 miliardi di real (350 milioni di euro). La società ha venduto 1,3 milioni di televisori e conquistando una quota di mercato pari al 10 per cento. (Brp)