Usa: Trump annuncia liberazione veterano della Marina detenuto in Iran dal 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un veterano della Marina degli Stati Uniti, detenuto in Iran dal 2018, è stato liberato oggi e sta per tornare a casa, hanno detto la sua famiglia e il presidente, Donald Trump. Lo riporta la stampa internazionale. Un portavoce della Casa Bianca ha detto che la liberazione di Michael White potrebbe portare ad un miglioramento nelle relazioni tra Stati Uniti e Iran. White era stato rilasciato da un carcere iraniano a metà marzo per un congedo medico, ma era stato trattenuto in Iran sotto custodia svizzera. La Svizzera cura gli interessi degli Stati Uniti con Teheran perché gli Stati Uniti e l'Iran non hanno relazioni diplomatiche. "Sono lieto di annunciare che il veterano della Marina Michael White, che è stato detenuto dall'Iran per 683 giorni, è su un aereo svizzero che ha appena lasciato lo spazio aereo iraniano. Prevediamo che presto sarà a casa con la sua famiglia”, ha scritto Trump in un tweet. (Nys)