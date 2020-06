Germania-Ue: Merkel, danni coronavirus non derivano da cattiva politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I danni provocati dalla crisi del coronavirus “non derivano dalla cattiva politica dei governi, ma da una catastrofe naturale, di cui nessuno ha colpa”. È quanto affermato dal cancelliere tedesco Angela Merkel nel corso di un'intervista rilasciata questa sera all'emittente televisiva “Zdf”. In questo modo, Merkel ha risposto a chi le chiedeva di chiarire se gli aiuti del fondo europeo da 750 miliardi di euro per la ripresa dell'Ue non rischino di essere bruciati dalla cattiva amministrazione che caratterizza alcuni Stati membri, per esempio l'Italia. A tal riguardo, Merkel ha ricordato quanto “molto felicemente” esposto dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, quando di recente ha annunciato le riforme “per la modifica dell'azione di governo, la riduzione della burocrazia, il cambiamento” dell'Itala. A ogni modo, ha evidenziato Merkel, “è importante che siamo noi ad avere il controllo, è il Bundestag che voterà alla fine” sulla proposta della Commissione europea per il piano di ricostruzione dell'Ue. A tal riguardo, il cancelliere tedesco ha aggiunto: “Analizzeremo, negozieremo, il parlamento federale discuterà apertamente”, chiedendosi se abbia “un controllo sufficiente” sull'iniziativa della Commissione europea e se questa vada “nella gusta direzione”. Merkel ha, infine, dichiarato che, “naturalmente, non si deve trattare di colmare i buchi di bilancio, ma di effettuare investimenti in grado di far avanzare tutti i paesi” dell'Ue.(Geb)