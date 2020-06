© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Angela Merkel rimarrà in Germania per le vacanze estive. È quanto affermato dalla stessa Merkel nel corso di un'intervista rilasciata questa sera all'emittente televisiva “Zdf”. In questo modo, Merkel pare smentire le voci circolate recentemente secondo cui avrebbe trascorso le prossime ferie a Ischia, da anni meta delle sue vacanze estive. (Geb)