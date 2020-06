Libia: ministro Esteri egiziano, risultati Coalizione globale anti-Daesh minacciati da intervento turco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico sono stati “minacciati dall’intervento della Turchia in Libia”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, durante la videoconferenza del Gruppo ristretto della Coalizione globale anti-Daesh (acronimo in Arabo per Stato islamico dell’Iraq e del Levante), co-presieduta dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. "I risultati della coalizione globale per sconfiggere lo Stato islamico sono minacciati a causa del ruolo turco nel reclutare e trasferire migliaia di combattenti stranieri e ribelli dell’Is dalla Siria in Libia", ha dichiarato Shoukry. Il responsabile della diplomazia egiziana, Shoukry quella della Turchia è “una palese violazione del diritto internazionale, delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e degli obiettivi che la coalizione cerca di raggiungere”, precisando che serve un impegno per garantire la rinuncia immediata della Turchia a tali pratiche e impegni ai suoi doveri legali. "Nonostante la preoccupazione del mondo per il coronavirus e le sue ripercussioni, è necessario garantire la continuità degli sforzi della coalizione per frenare le ambizioni dello Stato islamico e di sfruttare questa crisi sanitaria per realizzare nuovi attacchi terroristici e creare nuovi paradisi sicuri", ha aggiunto il ministro degli Esteri egiziano.(Cae)